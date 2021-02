Rapiti a Los Angeles i cani di Lady Gaga, mentre lei è a Roma per girare il film ‘Gucci’

Stando a quanto riportato dall’edizione statunitense della rivista “The Sun” e da altre testate a stelle e strisce, ieri sera - 24 febbraio - il dog-sitter di Lady Gaga, Ryan Fischer, è stato aggredito nel quartiere di West Hollywood, a Los Angeles, da due uomini armati che hanno successivamente rapito due dei tre bulldog francesi della voce di “Bad romance”.

Come segnalato, Fischer stava portando a spasso i tre cani della popstar quando è stato aggredito ed è stato colpito da quattro colpi di arma da fuoco al petto. I report del “The Sun” hanno inoltre riferito che gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno trovato il dog-sitter cosciente ma in difficoltà a respirare, prima che questo venisse trasportato in ospedale in condizioni “gravi”.

Il sito di gossip e intrattenimento statunitense TMZ ha affermato che Lady Gaga ha offerto 500 mila dollari per il riscatto dei suoi due bulldog francesi rapiti, Koji e Gustavo. Il terzo cane, invece, di nome Miss Asia, è riuscito a scappare dalle grinfie degli aggressori, prima di essere ritrovato e riconsegnato dalla polizia a una guardia del corpo della cantante.

La 34enne artista statunitense si trova attualmente a Roma per girare il nuovo film di Ridley Scott, “Gucci”, pellicola sull’omicidio dell'erede della maison fiorentina Maurizio Gucci su mandato della ex moglie Patrizia Reggiani, nel lungometraggio interpretata proprio da Lady Gaga. Le riprese del film, che vanta nel cast attori del calibro di - per esempio - Robert De Niro, Al Pacino, Jared Leto e Jeremy Irons, dovrebbero prendere il via a marzo.

Per la popstar, che ha pubblicato il suo più recente album “Chromatica” lo scorso 29 maggio, si tratta del primo progetto cinematografico dopo il film “A star is born”. Grazie alla canzone "Shallow", tratta dalla colonna sonora della pellicola - che ha visto la cantante ricoprire uno dei ruoli principali, recitando accanto a Bradley Cooper - Lady Gaga ha vinto il premio Oscar per la miglior canzone.