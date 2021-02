I Coldplay riletti dalle star del K-pop: ecco la cover live dei BTS di ‘Fix you’. Video

Come precedentemente annunciato, i BTS sono stati protagonista di un MTV Unplugged, storico format di MTV che negli anni ha visto sfilare davanti alla telecamere grandi artisti come - tra gli altri - Paul McCartney, Eric Clapton, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Kiss e Nirvana. Il set della band sudcoreana, registrato in una location “raccolta e intima” a Seul e trasmesso dall’emittente musicale a partire da ieri 23 febbraio, ha visto le star del K-pop rileggere in chiave acustica brani tratti dal loro recente album “Be” e una canzone dei Coldplay.

Il pezzo di Chris Martin e soci reinterpretato dalla formazione di Seul a margine del suo “MTV Unplugged Presents: BTS” è stato “Fix you”, singolo tratto dal terzo album in studio della band londinese, “X&Y” del 2005.

Oltre a sorprendere i fan con la propria personale versione del brano dei Coldplay a margine del loro set acustico, i BTS hanno proposto loro brani mai eseguiti live finora come “Telepathy” e “Blue & grey”, oltre alle hit “Life goes on” e “Dynamite”.