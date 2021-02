BTS, annunciato un MTV Unplugged a febbraio

La boy band che ha esportato il K-pop ai quattro angoli del globo sarà protagonista di un MTV Unplugged, storico format di MTV che negli anni ha visto sfilare davanti alla telecamere giganti come Paul McCartney, Eric Clapton (che con il live album a testimonianza del suo set smerciò in tutto il mondo la bellezza di oltre 26 milioni di copie), Bruce Springsteen, Bob Dylan e Kiss, e che è entrato nell’immaginario collettivo grazie alla leggendaria performance registrata dai Nirvana il 18 novembre del ‘93 diventata - l’anno successivo - il primo album postumo nella discografia della band un tempo guidata da Kurt Cobain: “MTV Unplugged Presents: BTS” è stato registrato nei giorni scorsi in una location “raccolta e intima” a Seul, dove la formazione ha stabilito il proprio quartier generale.

Nel corso del set - che verrà trasmesso dall’emittente musicale a partire dal prossimo 23 febbraio - sono state inclusi tanto brani tratti dal recente “BE (Essential Edition)” come “Dynamite” e “Life Goes On” quanto vecchi cavalli di battaglia, tutti ovviamente riletti in chiave acustica. L’evento andrà in onda il 23 febbraio alle 21.00 negli Stati Uniti esclusivamente su MTV e, in Italia, sarà trasmesso in contemporanea alle 03.00 del mattino di mercoledì 24 febbraio su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky). Lo speciale sarà poi in onda sempre mercoledì 24 febbraio anche alle 20.00 su MTV Music (canali 131 e 704 di Sky) e alle 22.50 su MTV (canale Sky 130 e in streaming su NOW TV).

I BTS non sono le prime popstar a essere chiamate come ospiti allo show ideato a fine anni Ottanta da Jim Burns e Robert Small: nel corso degli anni il network ha chiamato tra gli altri Mariah Carey (nel 1992), George Michael (nel ‘96), Shakira (nel ‘99), Ricky Martin (nel 2006), Miley Cyrus (nel 2014) e Shawn Mendes (nel 2016).