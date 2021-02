Sanremo 2021, Amadeus: "Il Festival 'si può fare'!"

Questa mattina Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021, è stato intervistato nel corso del programma "Viva l'Italia" di RTL 102.5, condotto da Daniela Collu, Federica Gentile e Angelo Baiguini.

Al netto dei dichiarati entusiasmi (per i testi delle canzoni, per la scenografia, per l'organizzazione RAI, per la partecipazione di Ibrahimovic), Amadeus ha confermato l'assenza di Naomi Campbell, che se fosse venuta in Italia avrebbe dovuto osservare una quarantena al rientro negli States ma questo le avrebbe impedito di ottemperare ad impegni già fissati, e la presenza del calciatore Zlatan Ibrahimović per le serate di martedì, giovedì, venerdì e sabato.



"Sarà un Sanremo molto made in Italy, senza o quasi ospiti stranieri, a causa delle limitazioni ai viaggi fra una nazione e l'altra imposti della pandemia" ha detto il conduttore.