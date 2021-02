Sanremo 2021, confermato: Naomi Campbell non ci sarà

Trovano conferma ufficiale le indiscrezioni trapelate già ieri, lunedì 22 febbraio: Naomi Campbell, in un primo momento annunciata come ospite speciale alla prossima edizione del Festival di Sanremo, non sarà presente al teatro Ariston tra i prossimi 2 e 6 marzo.

A darne notizia è stato il presentatore e direttore artistico della settantunesimo edizione del concorso canoro, Amadeus: “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo”, ha spiegato - come riferisce l’agenzia ANSA - lo showman, “Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”. Sempre secondo quanto riferito da Amadeus, all’Ariston la Campbell avrebbe parlato “del suo rapporto con Nelson Mandela, delle sue battaglie per i diritti civili contro il razzismo”.

A rappresentare il mondo della moda al prossimo Festival di Sanremo sarà la modella bresciana Vittoria Ceretti: “A poco più di 20 anni ha sfilato sulle passerelle di tutto il mondo per le più importanti griffe”, ha detto Amadeus, “E' apparsa sulle copertine delle più prestigiose riviste di moda ed è la musa ispiratrice dei grandi maestri della fotografia contemporanea”.