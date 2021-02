Nico, torna in edizione limitata in vinile un raro live dell'85

Un vinile in edizione limitata da 200 copie per celebrare una delle icone della musica: Nico, la leggendaria musa dei Velvet Underground e di Andy Warhol, scomparsa nel 1988. La nuova etichetta PopArt ha ristampato dai master originali di "Chelsea Live" che venne registrato a Londra nell'85 e che fu pubblicato solo in CD, rimasterizzandolo e stampandolo in doppio LP bianco ghiaccio.

Il disco dal vivo è stato ribattezzato "Live in London '85": venne registrato nel settembre di quell'anno alla Chelsea Old Town Hall, quando la cantante tedesca era in tour con i Faction capitanati dal tastierista James Young, anche arrangiatore dei brani, In formazione anche Eric Ramsden alla batteria e Graham Dowdall (percussioni e tastiere). In quel periodo Nico aveva da poco pubblicato "Camera Obscura" che aveva segnato il ritorno a collaborare con John Cale dopo oltre 10 anni: sarebbe stata l'ultima pubblicazione prima della scomparsa, avvenuta tre anni dopo a Ibiza, per le conseguenze di un incidente in bicicletta.

In scaletta sono presenti brani dal disco precedente come "My Heart Is Empty" (scritta per il figlio Ari nato da una breve relazione con Alain Delon ma mai riconosciuto dal padre) e classici dei Velvet Underground come "Femme Fatale" e "All Tomorrow's Parties", risuonati con un approccio minimale ed elettronico.

Questa la tracklist del disco.

Tananore

One More Chance

Procession

My Heart Is Empty

Janitor of Lunacy

The Sphinx

You Forget to Answer

Fearfully in Danger

Sixty/Forty

All Tomorrow's Parties

Purple Lips



Femme Fatale

Sãeta

The End