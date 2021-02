I MasCara e il nuovo video di "22+1 – Radio Edit"

I MasCara, tra gli artisti partecipanti all’iniziativa “1 x 100 x 1000000” lanciata da Rockol e BuzzMyVideos per consentire agli artisti di valorizzare la loro presenza su YouTube, hanno pubblicato il nuovo video del loro singolo "22+1 – Radio Edit".

Il video del brano - tratto dal più recente album della band nata in provincia di Varese, “Questo è un uomo, questo è un palazzo”, uscito lo scorso 22 settembre – è stato realizzato da Fabio Landi e Viola Folador (Luther Blisset, già Motherboard) ed è caratterizzato dall’animazione creata da Gian Luca Elasti.

La clip, disponibile sul canale YouTube del gruppo e riportata più avanti, è stata descritta dai MasCara come “una risposta prepotente a questa immobilità che stiamo vivendo”. La formazione lombarda ha aggiunto: “Abbiamo deciso di portare le nostre visioni distopiche su due soggetti fragili, forse i più contemporanei che potessimo immaginare. Due anziani, una coppia, immobilizzati nelle proprie sedie a rotelle che per mezzo di una nuova tecnologia riesce a soddisfare il desiderio di poter ballare un'ultima volta. E sono due avatar a permettere questo miracolo: mostruosi eppure delicatissimi”.

I MasCara sono una band nata in provincia di Varese, formata da Lucantonio Fusaro (voce, chitarra), Claudio Piperissa (chitarra), Marco Piscitiello (basso), Nicholas Negri (batteria) e Simone Scardoni (piano,synth e violoncello). Dopo un primo Ep intitolato “L’amore e la filosofia”, il gruppo ha debuttato sul mercato del disco nel 2012 con “Tutti usciamo di casa” (Eclectic/Universal), prodotto da Matteo Cantaluppi. Due anni più tardi al primo album in studio dei MasCara ha fatto seguito il disco “Lupi”, con Cantaluppi ancora come produttore e con Tommaso Colliva al mix.

Il 22 settembre 2020 ha visto la luce il terzo lavoro discografico della band lombarda, “Questo è un uomo, questo è un palazzo”, anticipato dai singoli “Carne & Pixel”, “Gospel Per Pionieri” e “Motherboard”. Dall’ultimo album dei MasCara è stato tratto anche il brano “22+1”, di cui il gruppo ha realizzato una versione acustica e il relativo video, incluso nella prima playlist realizzata da Rockol per l’iniziativa lanciata insieme a BuzzMyVideos.