Guarda la mano di Nek dopo l'incidente con la sega circolare

Attraverso il suo account Instagram Nek è tornato a parlare, a distanza di qualche mese, del brutto incidente alla mano occorsogli lo scorso novembre mentre stava usando una sega circolare, pubblicando una immagine della sua mano come appare oggi, si possono vedere bene in evidenza le cicatrici rimaste. Una mano che, dice nel messaggio a corredo della immagine, "sento reagire con me. La sento lentamente risvegliarsi come da un lungo letargo, come se rinascesse di nuovo."

Filippo Neviani, questo il vero nome del 49enne musicista emiliano, era intervenuto a raccontare la sua brutta esperienza lo scorso 30 gennaio nella trasmissione televisiva Verissimo Queste le parole che spese in quel programma tv: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione.

Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano (.) Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo”.

Nek è tuttora nella fase di riabilitazione e lo ha spiegato così: “Mi sento come un bambino, perché riprendo un po’ di mobilità della mano ogni giorno. Ho ancora dei momenti di sconforto, soprattutto alla mattina, perché rimettere in moto la mano è molto fastidioso e poi, per me che non ho pazienza, è una prova ancora più dura (...) Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione, sarebbe stato tutto più complicato”.