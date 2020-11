Nek ricoverato in ospedale dopo un incidente casalingo

Incidente con annessa operazione per Filippo Neviani in arte Nek. A comunicarlo è lo stesso 48enne musicista nato a Sassuolo attraverso i propri social network.

Nek ha pubblicato una immagine che lo ritrae sorridente in un letto di ospedale, in bella vista la mano sinistra completamente bendata. Questo il messaggio – in italiano e in spagnolo - che accompagna la fotografia:

"Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni... Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano. Sto bene, questa adesso è la cosa più importante. Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!"

Tra i molti messaggi di sostegno e saluto si contano quelli dei colleghi Francesco Renga, Chiara Galiazzo, Saturnino, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Emma Marrone, Gigi D'Alessio, Anastacia, Marco Ligabue, Marianne Mirage e Tricarico.