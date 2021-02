Paolo Simoni racconta il duetto con Roberto Vecchioni e canta “Porno società” per Rockol: video

“Anima” è il titolo del nuovo album di Paolo Simoni, uscito lo scorso 5 febbraio. Il quinto album di inediti del cantautore di Comacchio include dieci canzoni, tutte incise solo per piano e voce, tra cui i singoli “Porno società” e “Imparare a vivere”, oltre al brano “L’anima vuole”, inciso in duetto con Roberto Vecchioni.

A proposito della sua nuova prova sulla lunga distanza, pubblicata quasi cinque anni dopo il precedente "Noi siamo la scelta”, Simoni ha raccontato a Rockol: “‘Anima’ è un disco particolare perché si distanzia molto da quelli che sono i miei lavori precedenti, ma anche da quello che è il gusto del mainstream, da quelli che sono gli ordini della discografica”. Ha aggiunto: "È un disco che volevo fare da tempo, io da solo con le mie canzoni e il mio pianoforte”.

Oltre a presentare il disco, l’artista emiliano-romagnolo ha registrato per Rockol una versione live della prima canzone estratta da “Anima”, disponibile nel video riportato più avanti. “‘Porno società’ è sostanzialmente un’istantanea, una fotografia, di quello che siamo diventati come umanità”, ha detto Paolo Simoni del brano.

Parlando del duetto con Roberto Vecchioni, il cantautore di Comacchio ha spiegato a Rockol: “Una volta registrate le tracce di questo album mi ero reso conto che mancava qualcosa, sentivo che nell’aria c’era qualcuno o qualcosa che mi aspettava. Così chiamai Roberto Vecchioni”.

Paolo Simoni, raccontando l’incontro con il 77enne artista avvenuto un giorno a Milano, ha ricordato di aver fatto ascoltare alcune sue tracce a Vecchioni che, successivamente, ha chiesto al musicista emiliano-romagnolo di aprire alcuni concerti della sua tournée teatrale “L'infinito tour” in programma nel 2019. “Verso la fine del suo tour nei teatri Roberto Vecchioni mi disse: ‘Guarda che canto’”, ha detto Simoni, narrando il momento in cui la voce di “Chiamami ancora amore” ha accettato di collaborare al brano “L’anima vuole”. Ha aggiunto: "Mi ha fatto un regalo meraviglioso. Da cantautore di 36 anni, venire omaggiato ma soprattutto godere dell’amicizia di uno che è un grande della musica italiana, un mito per me, mi ha fatto molto piacere”.