Jared Leto ricorda quando Billie Eilish suonò a casa sua

Jared Leto, ospite del programma televisivo Late Late Show condotto da James Corden, ha rivelato che qualche anno fa aveva pensato di ingaggiare Billie Eilish e il fratello Finneas qualche tempo prima che la giovane musicista californiana avesse il grande successo di cui ora gode.

Il frontman dei Thirty Seconds To Mars, che è anche un affermato attore, ha ricordato che i due gli vennero presentati dal produttore cinematografico Emma Ludbrook e dall'agente Tom Windish quando ancora non avevano un contratto discografico. Nel video qui sotto la parte in cui Jared Leto parla di Billie Eilish si trova poco dopo il minuto sei: "Non avevano un contratto e pensai che forse avrei dovuto provare ad ingaggiarli, avevano un incredibile talento e sono persone davvero speciali. La musica è una cosa, ma penso che siano persone incredibilmente intelligenti, davvero empatiche, davvero delle brave persone e mi piacciono molto."

Jared Leto ha inoltre rivelato di averli invitati ad esibirsi a un party ristretto a casa sua, presente anche Leonardo DiCaprio. "Gli dissi, 'Ehi, ragazzi, venite a suonare un paio di canzoni?' E loro, 'Certo!'. Si sono presentati con un amplificatore e hanno suonato una musica bellissima e straziante, non avrebbero dovuto suonare così bene, era impossibile che suonassero così bene. Ricordo che c'era Leo DiCaprio e anche un altro paio di persone, stupiti, 'Dove li hai trovati e chi sono?' Tutti avevano le mascelle sul pavimento, una dozzina di persone a casa mia su in collina. Veramente fantastici. Io sono un grande fan".

Billie Eilish, qualche giorno fa, ha avuto modo di riflettere sul documentario 'Billie Eilish: The World’s A Little Blurry', di prossima uscita, ammettendo che è stato "piuttosto brutale" riguardare le immagini della sua vita. La diciannovenne musicista californiana, la scorsa settimana, ha inoltre pubblicato, insieme alla cantante spagnola Rosalia, il singolo "Lo Vas a Olvidar". Brano inserito nella colonna sonora in un nuovo episodio della serie tv ideata da Sam Levinson, 'Euphoria'.