Billie Eilish dice di essere molto soddisfatta del nuovo album

Billie Eilish ha parlato con la rivista Vanity Fair del suo nuovo album, dicendo di esserne molto soddisfatta e che si preannuncia esattamente come voleva fosse.

La 19enne cantautrice californiana ritiene che il nuovo disco sia più a fuoco rispetto a quello del suo debutto "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (leggi qui la recensione) uscito nel marzo 2019: "Non c'è una canzone o la parte di una canzone, che vorrei fosse questa o che vorrei che fosse quella".

In un'altra parte dell'intervista la Eilish ha invece parlato di 'The World's a Little Blurry', il documentario sulla sua vita che uscirà su Apple Tv+ il prossimo 26 febbraio, dicendo che è stato girato tra il 2018 e l'inizio del 2020 e promettendo che rivelerà dettagli intimi e sconosciuti su di lei, comprese le sue relazioni. Di una in particolare rivela: “Quella è stata una grande parte della mia vita e nessuno lo sapeva. Quella cosa stava prendendo il controllo della mia vita”.

Ha anche ammesso di aver trovato difficile all'inizio guardare il film.

"Riguarda davvero la mia vita, in un modo tale che non me lo aspettavo ed è stato piuttosto brutale da rivivere". Ma quell'esperienza alla fine è stata molto gratificante e le ha portato qualcosa di inaspettato. "Alcune parti della mia vita erano un inferno e non avevo idea che qualcuno lo stesse vedendo. Il fatto che ci sia un filmato e che potete vedere le mie emozioni. È come, non posso fare a meno di pensare all'ultimo episodio di 'The Office' quando Erin dice, 'Come hai fatto? Come hai davvero capito come ci sentivamo e cosa stavamo facendo? Come hai fatto?' Guardavo quell'episodio e mi dicevo, 'Sarebbe fantastico se qualcuno lo facesse e tu potessi rivedere quelle parti della tua vita da una prospettiva diversa' E l'ho fatto!".

La scorsa settimana Billie Eilish con la cantante spagnola Rosalia ha pubblicato "Lo Vas a Olvidar", canzone che fa parte della colonna sonora del nuovo episodio speciale della serie tv 'Euphoria'.