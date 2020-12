Ligabue: escono gli originali di "Gli ostacoli del cuore" e "Volente o nolente"

Luciano Ligabue ha pubblicato un video sul suo account Facebook dove ha, in primis, fatto gli auguri di buon anno a tutti (come si conviene da buona educazione), in seconda istanza ha annunciato che allo scoccare della mezzanotte, una volta entrati nel nuovo anno, verranno pubblicati, in digitale, i demo originali delle canzoni "Gli ostacoli del cuore" e "Volente o nolente". Questi inediti saranno disponibili come bonus track delle versioni in digitale dell'ultimo album del cantautore emiliano "7" (leggi qui la recensione) e della raccolta "77+7".

Queste le parole che accompagnano la clip di Ligabue, che potete vedere più sotto:

"Auguri da Luciano con sorpresa: domani 1/1/2021 (il primo 7 dell'anno nuovo!) la pubblicazione dei provini originali de "Gli ostacoli del cuore" e "Volente o nolente", così come sono stati registrati in un pomeriggio speciale di 15 anni fa a Correggio!".

Nell'attesa delle registrazioni originali ci riascoltiamo i due brani cantati in duetto con Elisa per come sono stati poi pubblicati.