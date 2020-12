Noel Gallagher: guarda il video di "We're Gonna Get There In The End"

Come annunciato ieri sui propri social network Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds hanno pubblicato questa mattina un nuovo brano con relativo video, "We're Gonna Get There In The End". Nel suo messaggio l'ex chitarrista degli Oasis si è premurato di specificare che è solo un demo che ha scritto “un paio di settimane fa”.

"Prima di tutto, vorrei augurare a tutti un felice anno nuovo", così Noel ha iniziato il suo tweet. “Le cose possono solo migliorare!! (questo dicendo, non potrebbero andare molto peggio, vero ?!) Comunque, di recente ho scritto, improvvisato e fatto un piccolo demo di un brano scritto un paio di settimane fa che suona davvero abbastanza bene. Il testo è abbastanza adatto ai tempi e penso che mi piacerebbe condividerlo con voi. La canzone si chiama "We're Gonna Get There In The End". Mi auguro che il vostro post sbornia non sia troppo troppo orribile. PS. È SOLO UN DEMO. NG."

'We're Gonna Get There In The End (Demo)'

Subscribe to NGHFB's @YouTube channel or tune in at 8am GMT tomorrow 👉 https://t.co/88OJGaZ5td pic.twitter.com/2U3STY23Bb — Noel Gallagher (@NoelGallagher) December 30, 2020

Nel 2020 Noel Gallagher aveva già pubblicato "Wandering Star", "Blue Moon Rising" e "Come On Outside". Il mese scorso, Gallagher aveva rivelato di avere scritto una nuova canzone intitolata "Pretty Boy" che "suona come i Cure". L'ultimo album pubblicato con gli High Flying Birds, "Who Built the Moon?" (leggi qui la recensione), risale al 2017.