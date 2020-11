Noel Gallagher: "Ho scritto una canzone che sembra un pezzo dei Cure"

L'ex chitarrista degli Oasis Noel Gallagher nel novembre 2017, al tempo dell'uscita dell'ultimo album registrato con i suoi High Flying Birds, "Who Built the Moon?" (leggi qui la recensione), lo aveva commentato dicendo che era come "Se i Police e i Cure fossero un'unica band".

Ora, parlando con il quotidiano britannico Daily Star, ha rivelato di aver scritto una canzone che suona proprio come il gruppo di Robert Smith. "Le cose su cui ho lavorato sono fottutamente fantastiche, davvero fantastiche. Ho scritto una melodia che suona molto simile ai Cure e non ho nemmeno dovuto riprodurre il copyright, suona semplicemente come un brano dei Cure. Si chiama "Pretty Boy".

Ha inoltre aggiunto: "Devo dire che i due brani che ho fatto nelle ultime due settimane sono senza dubbio le migliori delle cose degli High Flying Birds che abbia mai fatto. Una di queste è fottutamente 'wow', a volte mi stupisco anche io."

A favore dei nostalgici del Britpop che lo vorrebbero impegnato a produrre musica vicina alle sonorità degli Oasis, Noel ha dichiarato: "Se commissioni a Picasso un dipinto e lui te lo fa, poi non gli dici, 'Non puoi fare qualcos'altro?' È libertà di espressione." Ha poi smentito per l'ennesima volta una possibile reunion con il fratello Liam. "Non sento davvero il bisogno di rifarlo di nuovo. Durante il mio ultimo tour sono tornato a fare "Don't Look Back In Anger" elettrica, semplicemente perché non la suonavo da anni e avevo dimenticato il fottuto assolo! E ci vogliono anni per avere il muscolo della memoria nelle dita."

Ultimamente Noel Gallagher ha collaborato con il duo di Dj inglesi CamelPhat per la loro canzone "Not Over Yet", inclusa nel loro album d'esordio "Dark Matter", pubblicato lo scorso ottobre. In questo periodo sta anche lavorando a un nuovo brano del 36enne rapper britannico Dizzee Rascal.

L'impegnatissimo Gallagher ha inoltre celebrato il venticinquesimo anniversario del secondo album degli Oasis "(What’s The Story) Morning Glory?" curando la pubblicazione del documentario "Return To Rockfield".