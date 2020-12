Ultimo pubblica il nuovo singolo "7+3"

Anticipata da un post pubblicato su Instagram, questa notte Ultimo ha pubblicato una nuova canzone, intitolata "7+3". Il brano, una ballata acustica per chitarra e archi, è una dichiarazione d'amore del cantautore romano alla madre: "Tu porti un bel quadro ad un capolavoro e il sasso di campagna a diventare oro/e soltanto perché semplicementeporti te". Racconta Ultimo:

Questa la canzone, che arriva a tre mesi esatti da "22 settembre", ed il testo:

Tu porti bellezza dove prima non c’era

e vedi l’incendio dentro una candela

tu porti il silenzio quando il vento grida

raggi di sole se il mio corpo gela

tu porti sorrisi ad una depressione

lo scudo ad un bimbo in manifestazione

tu porti il profumo

ma senza indossarlo

la pelle che vibra

se mi cammini accanto

tu porti una torcia al buio delle sere

l’oceano celeste dentro il mio bicchiere

la serenità a chi non ha un mestiere

la mano che stringo se sto per cadere

tu

Tu porti la vita verso una risposta

soltanto portandola verso se stessa

e ancora

tu

Tu porti un bel quadro ad un capolavoro

e il sasso di campagna a diventare oro

e soltanto perché

semplicemente

porti te