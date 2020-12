Playlist di Natale: Natale Jazz

Superata da qualche tempo la mezza età aveva notato che le sue notti erano sempre più popolate dai sogni. Il sogno più ricorrente era quello del momento in cui sarebbe andato in pensione. Lo sognava davvero spesso il momento in cui avrebbe avuto le giornate libere dall'impegno lavorativo. Aveva superato da qualche tempo la mezza età e aveva notato che le giornate avevano preso a scorrere veloci. Si trovava in un attimo a sera, quando era tempo di coricarsi per il sonno notturno. Era felice di coricarsi per la notte, poiché sapeva che qualche sogno lo avrebbe visitato. A volte i sogni non avevano alcun collegamento con la realtà. Un paio di volte gli era capitato di volare, una volta addirittura di vivere nei fondali marini. Molto di frequente questi sogni erano animati da persone che non avevano alcun collegamento tra loro oppure erano morte. Accadeva ancora che i sogni fossero stagionali. Quando si avvicinava il Natale, per esempio, in sogno, curiosamente gli risuonavano dei motivi jazz.

Se anche per voi le melodie legate al Natale sono squisitamente jazz, ne trovate alcune qui sotto. Se invece le preferite di un altro genere: qui tutte le nostre playlist di Natale.

"Christmas in New Orleans", Louis Armstrong

"Away in A Manger", Kenny Burrell

"Warm December", Julie London

"Show Me the Magic", Jamie Cullum

"Christmas Eve", Billy Eckstine

"I'll be Home for Christmas", Stephen Scott

"Christmas Time is Here", Vince Guaraldi

"Cool Yule", Kurt Elling

"White Christmas", Charlie Parker

"The Christmas Song", Pee Wee Ellis