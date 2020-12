Playlist di Natale: Natale Punk

Cosa non sopportano, esattamente, quelli che non sopportano il Natale? Forse la prevedibilità del rito, o la patina di istituzionalità che ammanta tutti i simboli della liturgia laica, dai menù - quest'anno per non più di quattro persone, come da Dl n° 172 - ai sorrisi rivolti - quest'anno in videochiamata, per i motivi di cui sopra - a favore di parenti che proprio non si sopportano? Se pensiate che per tornare a essere vivibile, il Natale, abbia bisogno di una scossa, questa playlist fa per voi: dai veterani come Ramones e Dickies alle (relativamente) leve come gli All Time Low, ecco come la festività per eccellenza è entrata nella musica punk. Nel caso bpm e volume delle canzoni che trovate qui sotto per i vostri gusti siano sopra la soglia di guardia, niente paura: a questo indirizzo trovate tutte le playlist natalizione che Rockol ha preparato per voi. Buon ascolto!





"Danny Says" Ramones"I won't be home for Christmas" Blink 182"There Ain't No Sanity Clause" The Damned"Fuck Christmas" Fear"Silent night" The Dickies"(It's Gonna Be A) Punk Rock Christmas" The Ravers"Xmas has been X'ed" NOFX"Homo Christmas" Pansy Division"My first Xmas (As a woman)" The Vandals"Merry Xmas kiss my ass2 All Time Low