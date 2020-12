Kasabian, l’ex frontman Tom Meighan rompe il silenzio

Lo scorso 8 agosto il cantante dei Kasabian Tom Meighan fu allontanato senza possibilità di appello dalla band di Serge Pizzorno in seguito a un brutto episodio di violenza domestica perpetrato ai danni della sua compagna, Vikki Ager. La donna sporse denuncia ma non si separò dal partner: l’artista si dichiarò colpevole e fu condannato dal giudice a 200 ore di lavori socialmente utili. Una volta scontata la condanna, la coppia ha lasciato Leicester, città d’origine della band di “L.S.F.”, per trasferirsi nella più tranquilla e meno mondana Cornovaglia. La testata locale CornwallLive ha intercettato i due facendo parlare per la prima volta Meighan - e la sua partner - della vicenda che li ha avuti loro malgrado per protagonisti.

Sia la Ager che Meighan hanno cercato di ridimensionare l’accaduto parlando di “incidente episodico” dovuto a un “litigio tra ubriachi”: “Avevamo bevuto troppo”, ha spiegato l’artista, che - secondo le ricostruzioni depositate presso la corte - avrebbe strattonato la sua compagna fino a farle sbattere la testa contro una gabbia per animali di piccola taglia, minacciandola di colpirla con un bancale di legno, “Mi pento di tutto quello che è successo quella sera, o almeno quello che mi ricordo. Non posso perdonarmi, è stata una cosa orribile. Amo la mia compagna da morire”.

“La mia vita stava raggiungendo il punto di ebollizione”, ha continuato il cantante: “Non avevo idea di che piega stessero prendendo le cose. Stavo affogando nell’alcol a causa dei miei problemi, mentre le cose mi succedevano intorno. Abbiamo litigato e me ne assumo la colpa. Sono stato totalmente responsabile di quanto successo, ma ci amiamo l’un l’altra e supereremo questa cosa”.

L’artista, oggi rappresentato dalla Coalition Music Alliance e in procinto di pubblicare un album solista, ha parlato dell’inevitabile ripercussione che la sua vicenda personale e giudiziaria ha avuto sulla sua carriera con i Kasabian. Meighan e Pizzorno si conoscono dai tempi delle scuole superiori, e hanno fondato insieme a Chris Edwards il gruppo. Dopo l’incidente, la band - che in un primo momento aveva parlato di separazione consensuale, per poi precisare di aver allontanato deliberatamente il cantante - ha estromesso l’ex frontman dalle società che seguono le attività dal vivo e la vendita di merchandise della formazione. “Non so se la band potrà mai tornare insieme, la situazione è pesante”, ha osservato Meighan: “E’ come se fosse un animale ferito: adesso la ferita è aperta, ma sta iniziando a rimarginarsi. Ho passato la mia vita con loro: deve essere stato straziante anche per loro avermi visto in quelle condizioni”.