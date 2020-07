Kasabian, abbandona il cantante Tom Meighan

I Kasabian, che solo pochi giorni fa avevano annunciato che un nuovo album sarebbe arrivato "il prima possibile", hanno comunicato oggi che il loro cantante Tom Meighan ha lasciato la band "per problemi personali".

Meighan intende "concentrare tutte le energie nel tentativo di rimettere in carreggiata la propria vita", spiega un post su Twitter dei Kasabian.

Ecco il testo:



"Tom Meighan ha fatto un passo indietro, di comune accordo con la band. Tom ha combattuto con problemi personali che hanno condizionato il suo comportamento per un bel po' di tempo, e desidera concentrare tutte le energie nel tentativo di rimettere in carreggiata la propria vita. Non ci saranno altre precisazioni".