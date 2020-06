Kasabian: nuovo album in arrivo 'il prima possibile'

Discograficamente fermi a "For Crying Out Loud" del 2017, i Kasabian potrebbero presto tornare all'attenzione dei propri fan con un nuovo album di inediti in studio: a rivelarlo è stato il frontman della formazione di Leicester, Tom Meighan, che nel corso di un'intervista a Sky News ha fatto il punto sui lavori a quella che sarà la settima prova sulla lunga distanza del suo gruppo.

"Abbiamo bisogno di un settimo figlio", ha scherzato Meighan: "Ci stiamo provando. Vorremmo fare un nuovo disco il prima possibile, ma fino a che ci saranno le restrizioni [per il Covid-19] non potremmo fare nulla. Serge [Pizzorno] ha scritto delle canzoni per i Kasabian, quindi è tutto ok".

L'artista ha anche fatto cenno al suo progetto solista: "Sto scrivendo un mucchio di roba in questo periodo, vedremo cosa succederà: ho già qualcosa in ballo, qualcosa di niente male. Sono cose molto autobiografiche, tipo la storia della mia vita. E' roba commovente. Beh, non proprio commovente, ma che tocca nel profondo. Cose molto reali. Sto annotando tutto sulla mia vita, come fosse un diario. Queste canzoni non sono male, davvero: penso che siano buone".

Benché sia lui che Pizzorno si siano dedicati negli ultimi tempi a progetti solisti, la solidità dei Kasabian non è in discussione: "Quando Serge l'anno scorso ha fatto il suo disco solista tutti mi chiedevano: 'come ti senti?'. L'ho adorata. E perché avrei dovuto fare altrimenti? La sua musica è incredibile. Lui ha fatto le sue cose, io sto facendo le mie, ma i Kasabian rimangono solidi".