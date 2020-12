Sinéad O’Connor, l’autobiografia ‘Rememberings’ esce a giugno

Si intitolerà “Rememberings” (“ricordi”) l’autobiografia che Sinéad O’Connor pubblicherà il prossimo primo giugno per la casa editrice HMH Books & Media: “E’ la mia storica, così come me la ricordo”, ha spiegato l’artista - il cui nome all’anagrafe, dopo aver abbracciato la religione musulmana, è Shuhada' Sadaqat, “Mi sono divertita molto a scriverla, in questi ultimi anni”.

Il volume, che - stando alle note di presentazione diffuse alla stampa - toccherà temi come quelli dell’”infanzia travagliata, dei trionfi musicali e delle lotte contro la malattia”, è stato definito dalla numero uno della casa editrice Deb Brody “un resoconto straordinariamente sincero e intensamente personale di una vita tanto incantata quanto tribolata”.

Il libro segue di sette anni l’ultimo album di studio dell’artista, “I'm Not Bossy, I'm the Boss”, pubblicato nell’estate del 2014.

Lo scorso 11 novembre l'artista fece sapere di aver intrapreso un percorso di riabilitazione dopo un periodo lungo e difficile culminato con la perdita di una persona cara e un dipendenza "importante" ("Non l'erba", specificò lei): "Sono cresciuta con molti traumi e abusi. Poi sono entrata direttamente nel mondo della musica. Non mi sono mai presa il tempo necessario per guarire. Non ero neanche pronta per farlo", precisò lei annunciato ai fan il rinvio del proprio tour al 2022, "Se mi prendo questo tempo per guarire, sarò in forma per una vita di tour. Se non lo faccio, non farò tournée".