Sinéad O'Connor in rehab: ‘Ho avuto sei anni molto traumatici e quest'anno è stato la fine’

Attraverso una serie pubblicati sul proprio profilo Twitter, Sinéad O’Connor ha fatto sapere di essere intenzionata a intraprendere un percorso di riabilitazione della durata di un anno perché - ha scritto la cantautrice irlandese sui social - “ho avuto sei anni molto traumatici e quest'anno è stata la fine”. La 53enne artista, che lo scorso mese di ottobre aveva rivolto un appello ai suoi fan su Twitter per poter ricevere del cibo a domicilio perché paralizzata in casa a causa di una forma acuta di agorafobia, ha parlato della sua condizione attuale dopo aver annunciato che gli spettacoli in programma il prossimo anno, che avrebbero vista protagonista la voce di "Nothing compares 2 U”, sono rimandati al 2022. Sinéad O’Connor ha dichiarato:

“Un messaggio per coloro che hanno acquistato i biglietti per gli show in programma il prossimo anno: quegli spettacoli sono posticipati al 2022 in modo che io possa intraprendere un programma di trattamento per traumi e dipendenze della durata di un anno perché ho avuto sei anni molto traumatici e quest'anno è stato la fine, ma ora inizia il recupero”.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

La cantante ha poi raccontato: “Quest'anno ho perso una persona cara e questo fatto mi ha colpito così tanto che in breve tempo sono diventata dipendente da una droga diversa dall’erba”. Oltre a far sapere di essere stata “dipendente da erba per 34 anni. Una vita”, Sinéad O’Connor ha aggiunto: “Sono cresciuta con molti traumi e abusi. Poi sono entrata direttamente nel mondo della musica. Non mi sono mai presa il tempo necessario per guarire. Non ero neanche pronta per farlo”.

A proposito degli avvenimenti “traumatici” accaduti lo scorso anno l’artista, attraverso i post pubblicati sul suo account Twitter su cui compare anche con il nome islamico Shuhada Sadaqat (si è convertita all’Islam nell'ottobre 2018), ha detto: “Lo scorso anno è stato traumatico anche a causa di uno dei miei figli che non è stato bene, il bambino sta crescendo ora ma la mamma ha bisogno di cure amorevoli”. Ha successivamente dichiarato: “Se mi prendo questo tempo per guarire, sarò in forma per una vita di tour. Se non lo faccio, non farò tournée”.

Negli ultimi anni l’artista irlandese si è aperta in diverse occasioni riguardo ai suoi problemi di salute mentale. A margine di un’intervista concessa Phil McGraw, in occasione di una puntata di "Dr. Phil" nel 2017, aveva narrato di essere stata vittima di abusi da bambina e dei suoi tentativi di suicidio.