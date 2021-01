David Bowie, le cinque canzoni più coverizzate

Il vastissimo repertorio di David Bowie è stato, com'è logico, oggetto di centinaia e centinaia di cover. Dal sito Second Hand Songs abbiamo scelto le cinque più "coverizzate", di ognuna delle quali vi proponiamo una cover particolarmente significativa.

"Space oddity" (243 cover)

Tangerine Dream, dall'album "Under Cover – Chapter One" (2010)

"Life on Mars?" (146 cover)

Barbra Streisand, dall'album "ButterFly" (1974)

"Heroes" (145 cover)

Peter Gabriel, dall'album "Scratch My Back" (2010)

"The man who sold the world" (104 cover)

Simple Minds, dall'album "Neon Lights" (2001)

"Starman" (88 cover)

Culture Club, dall'album "Don't Mind If I Do" (1999)

Seguono:

Under pressure (81 cover)

Ashes to ashes (69 cover)

Let's dance (69 cover)

Rebel rebel (68 cover)

Suffragette city (55 cover)

Changes (48 cover)

Ziggy Stardust (47 cover)

Fame (40 cover)

Rock'n'roll suicide (35 cover)

Modern love (33 cover)

Five Years (32 cover)