David Bowie, cinque (altri) duetti con altri artisti

Nella lunga sua carriera, Bowie non si è mai tirato indietro quando si è trattato di interagire con altri artisti, non solo quelli per i quali curò la produzione di album e canzoni.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: leggi lo speciale.

David Bowie, il quinto anniversario della morte: tutte le cover realizzate per il Tribute Day di Rockol da artisti italiani



Ecco altri cinque dei suoi duetti più memorabili (qui i primi cinque).

con Mick Jagger, "Dancing in the Street" (1985)



con i Placebo, "Without You I'm Nothing" (1999)



con i Massive Attack, "Nature Boy" (2001)



con gli Arcade Fire, "Reflektor" (2013)



con i TV on the Radio, "Province" (2006)