Classifiche di "fine anno" (?): Google, YouTube, Spotify, Shazam

Nei giorni scorsi, cioè nei primi giorni di dicembre 2020, abbiamo ricevuto comunicati riguardanti le classifiche di "fine anno", riguardanti le canzoni e i video più visti, ascoltati e ricercati del 2020.

La definizione "del 2020" è ovviamente inappropriata, perché alla fine del 2020 manca ancora quasi un mese e non si capisce perché si comunichino con tanto anticipo graduatorie incomplete e che comuqnue, considerando che si tratta di dati continuamente aggiornati, potevano benissimo essere forniti - stavolta completi - a inizio gennaio 2021.

Ma tant'è - questi abbiamo, e questi vi diamo.

Ecco di seguito le diverse classifiche che ci sono state fornite.

YouTube: i video musicali più popolari in Italia

1. Boomdabash - Boomdabash, Alessandra Amoroso - Karaoke



2. Francesco Gabbani - Viceversa (Official Music Video) -

3. Rocco Hunt - Rocco Hunt, Ana Mena - A Un Passo Dalla Luna (Official Video)

4. Baby K - Non mi basta più (special guest Chiara Ferragni)

5. Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare)

6. Takagi & Ketra, Elodie, Mariah - Ciclone ft. Gipsy Kings, Nicolás Reyes, Tonino Baliardo

7. Diodato - Fai Rumore (Video Ufficiale) [Sanremo 2020]

8. Ghali - Good Times (Lyrics Video)

9. Mahmood - Rapide

10. Gaia - Chega (Official Video)



Apple Music Italia: i singoli più ascoltati

1. Tones And I - Dance Monkey



2. tha Supreme - blun7 a swishland 3. BoomDaBash & Alessandra Amoroso - Karaoke4. Irama - Mediterranea5. Rocco Hunt - Ti volevo dedicare (feat. J-Ax & BoomDaBash)6- The Weeknd - Blinding Lights 7. Rocco Hunt & Ana Mena - A un passo dalla luna 8. Marracash, tha Supreme & Sfera Ebbasta - Supreme (L'ego)9. Ghali - Good Times10. Shablo, Geolier & Sfera Ebbasta - M' manc



Apple Music: i singoli più ascoltati nel mondo

1. Roddy Ricch - The Box



2. The Weeknd - Blinding lights

3. Tones and I - Dance Monkey

4. DaBaby (feat Roddy Ricch) - Rockstar

5. Future feat Drake) - Life is good

6. Dua Lipa - Don't start now

7. Post Malone - Circles

8. Billie Eilish - Everything I wanted

9. Lil Baby - Woah

10. Roddy Ricch & Mustard - Bailin'



Shazam: le canzoni più ricercate nel mondo

1. Tones and I - Dance Monkey



2. SAINt JHM - Roses

3- The Weeknd - Blinding Lights

4. Topic & A7S - Breaking me

5. Regard - Ride it

6. Dua Lipa - Don't start now

7. Maroon 5 - Memories

8. Jawsh 685 & Jason Derulo - Savage Love (Laxed - Siren Beat)

9. Trevor Daniel - Falling

10. Lewis Capaldi - Someone you loved



Spotify - Gli artisti più ascoltati nel mondo



1. Bad Bunny

2. Drake

3. J Balvin

4. Juice WRLD

5. The Weeknd



Spotify - Le artiste più ascoltate nel mondo

1. Billie Eilish

2. Taylor Swift

3. Ariana Grande

4. Dua Lipa

5. Halsey

Spotify - Gli album più ascoltati nel mondo



1. Bad Bunny - YHLQMDLG

2. The Weeknd - After Hours

3. Post Malone - Hollywood’s Bleeding

4. Harry Styles - Fine Line

5. Dua Lipa - Future Nostalgia

Spotify - Le canzoni più ascoltate nel mondo

1. The Weeknd - Blinding Lights



2. Tones and I - Dance Monkey

3. Roddy Ricch - The Box

4. Imanbek and SAINt JHN Roses - Imanbek Remix

5. Dua Lipa - Don’t Start Now



Spotify - Gli artisti più ascoltati in Italia

1. tha Supreme

2. Sfera Ebbasta

3. Marracash

4. Guè Pequeno

5. Geolier

Spotify - Le artiste più ascoltate in Italia

1. Elodie

2. Dua Lipa

3. Billie Eilish

4. Ana Mena

5. Elisa



Spotify - Le canzoni più ascoltate in Italia

1. Irama - "Mediterranea”



2. Ghali - Good Times”3. Shablo feat. Geolier and Sfera Ebbasta - M’ Manc4. Ana Mena e Rocco Hunt - A Un Passo Dalla Luna”5. tha Supreme - blun7 a swishland”



Spotify - Gli album più ascoltati in Italia

1. tha Supreme - 24 6451

2. Marracash - Persona

3. Ghali - DNA

4. Guè Pequeno - Mr. Fini

5. Geolier - Emanuele (Marchio registrato)