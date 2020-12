Claudio Cecchetto, nasce "Cecchetto Festival"

"Cecchetto Festival" è un “Festival online under 33” ideato e organizzato da Claudio Cecchetto. L'appuntamento è per il 3, 4 e 5 marzo 2021, giorni che tradizionalmente sono una vetrina per il festival della canzone italiana.

Giovani gli artisti in gara ma giovani anche i conduttori e gli influencer che animeranno questo Festival Scouting, un festival che si propone di far emergere i giovani di talento in rete.

Gli artisti parteciperanno al Festival esclusivamente su invito da parte dello staff coordinato da Claudio Cecchetto, il direttore artistico: non è prevista una richiesta di iscrizione, ma solo le segnalazioni dal web.

Per conoscere tutti gli aggiornamenti del Festival under 33 è necessario seguire l’account instagram di @claudiocecchetto

Claudio Cecchetto non mancherà di coinvolgere i personaggi che ha lanciato: da Max Pezzali a Jovanotti, da Fabio Volo a Gerry Scotti, e poi Fiorello, Leonardo Pieraccioni, Francesco Facchinetti, Sabrina Salerno, Marco Camisani Calzolari, Sandy Marton, Tracy Spencer, Marco Mazzoli, Daniele Bossari e Amadeus.

Il festival è prodotto in partnership con Piano B, la connettività e l’interazione web saranno coordinati da A-Live.