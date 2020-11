Finneas commenta la sconfitta di Trump con "Where the poison is"

Terzo singolo in poche settimane per Finneas O' Connell: il 23enne musicista, compositore e produttore, nonché fratello maggiore di Bille Eilish ha pubblicato "Where the poison is", canzone che segue “What They'll Say About Us” e "Can't Wait to Be Dead", uscite rispettivamente a settembre e ottobre. Le canzoni saranno incluse in "Blood Harmony Deluxe", versione espansa dell'EP uscito nel 2019.

"Where the poison is" è una dura accusa a Trump e alle sue politiche, in particolare quelle di gestione del Coronavirus. Come mostra il video della canzone, il luogo dove si trova il veleno è la Casa Bianca: