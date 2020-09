Phoebe Bridgers: guarda la sua cover di "Fake Plastic Trees" dei Radiohead

La 26enne cantautrice statunitense Phoebe Bridgers, oltre ad avere pubblicato lo scorso giugno il suo secondo album, “Punisher” (leggi qui la nostra recensione), si è dedicata, durante l'estate a interpretare tutta una serie di cover.

Partendo da "Summer’s End" di John Prine, per passare a "Everything is Free" di Gillian Welch, insieme a Courtney Barnett. Ora la Bridgers si è cimentata con "Fake Plastic Trees" dei Radiohead.

Caricamento video in corso Link

La cover della band capitanata da Thom Yorke è stata presentata nel programma di BBC Radio 1 condotto da Phil Taggart 'Chillest Show'. La Bridgers ha proposto il brano, incluso nel secondo album dei Radiohead “The Bends” (pubblicato nel 1995), all'interno di una chiesa coadiuvata da Arlo Parks al pianoforte. Oltre a "Fake Plastic Trees" Phoebe Bridgers ha cantato – sempre con Arlo Parks - anche “Kyoto”, singolo tratto dal suo nuovo album.