Concerti: John Legend al Lucca Summer Festival 2021

Il concerto, programmato al Lucca Summer Festival per il 5 luglio 2020, che John Legend si è visto costretto ad annullare a causa della pandemia da Coronavirus, sarà recuperato nell'edizione 2021 della manifestazione toscana. Il 41enne cantautore statunitense salirà sul palco di Piazza Napoleone il prossimo 10 luglio, in quella che sarà la sua unica data italiana della prossima estate.

I biglietti già venduti per il concerto del 2020 rimarranno validi per lo spettacolo del 10 luglio 2021 mentre nuove disponibilità di biglietti verranno messe in vendita sul circuito Ticketone a partire dalla giornata di oggi.

L'ultimo album di John Legend, “Bigger Love” (leggi qui la nostra recensione), è stato pubblicato nel giugno scorso.