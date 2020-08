Ex Spice Girls: Mel C torna con un nuovo album (e il tour arriverà anche in Italia)

Dopo l'esperienza della reunion delle Spice Girls, Melanie C torna solista. La 46enne cantante, vero nome Melanie Jayne Chisholm, ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, l'ottavo della sua carriera da solista, a ventuno anni dall'esordio con "Northern star". Il disco si intitola semplicemente "Melanie C" e arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming il prossimo 2 ottobre. La cantante lo presenterà dal vivo in occasione del tour mondiale che la vedrà tornare ad esibirsi dal vivo nel 2021, facendo tappa anche in Europa e dunque in Italia: la data da segnare in calendario è quella di sabato 8 maggio. Mel C si esibirà ai Magazzini Generali di Milano: sarà l'unica occasione per i fan italiani per vederla in azione su un palco della Penisola.