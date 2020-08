Liverpool, l'università intitola un edificio a Yoko Ono Lennon

L'Università di Liverpool inaugurerà nel 2021 il Yoko Ono Lennon Centre, una struttura da 22 milioni di sterline dedicata all'insegnamento di musica, arti e spettacolo e intitolata all'artista e vedova di John Lennon, nonché laureata honoris causa e sostenitrice dell'ateneo inglese e soste

Lo Yoko Ono Lennon Center aprirà alla fine del prossimo anno e ospiterà due strutture per le performance: il Tung Auditorium da 400 posti e il Paul Brett Lecture Theatre dedicato alle conferenze appositamente.

Yoko Ono collabora con l'ateneo dal '91, quando istituì delle borse di studio "John Lennon Memorial" e rivolte a studenti svantaggiati che altrimenti non avrebbero la possibilità di realizzare la loro ambizione di studiare all'università.

“Sono entusiasta di questo riconoscimento. Spero che per molti anni a venire sarà una casa per l'espressione creativa e l'apprendimento. Grazie all'Università e al popolo di Liverpool per questo meraviglioso onore ", ha dichiarato Yoko Ono. Ecco una foto del progetto del centro

La professoressa Dame Janet Beer, pro-rettore dell'Università di Liverpool, ha dichiarato: