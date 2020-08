I Metallica hanno annunciato una serie di concerti al drive in (ma tutti registrati)

I Metallica hanno appena annunciato una serie di concerti al drive in. Ma tutti registrati. Più che di vero e proprio concerto, sarebbe più opportuno parlare di film-concerto. I componenti della band losangelina non saranno infatti presenti fisicamente sul palco: sugli schermi verrà mostrato il filmato di uno show pre-registrato. James Hetfield e soci registreranno la performance nei prossimi giorni, che rivivrà poi in differita sugli schermi dei principali drive in e arene all'aperto statunitensi e canadesi la sera di sabato 29 agosto.

L'iniziativa rientra in Encore Drive-In Nights, soluzione lanciata dalla società di intrattenimento dal vivo Encore Live per rimediare allo stop forzato dei concerti a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19. La qualità audio e video, garantiscono i Metallica, sarà delle migliori. Il costo del biglietto? 115 dollari a vettura, vale a dire circa 98 euro (all'interno di ogni automobile potranno essere presenti, compatibilmente con la capienza della stessa, un massimo di 6 persone).

Il prezzo del biglietto comprende anche il download digitale di "S&M2", il disco dei due concerti con i quali lo scorso settembre i Metallica hanno festeggiato i vent'anni del loro album dal vivo "S&M (Symphony and Metallica)", tornando a condividere i palchi con la San Francisco Symphony Orchestra: il disco è atteso nei negozi il prossimo 28 agosto.