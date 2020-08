I Metallica sono tornati in studio insieme: video

Dopo essersi incontrati virtualmente su Zoom per mettersi al lavoro su nuova musica nei giorni del lockdown dovuto alla pandemia da Coronavirus e iniziare a raccogliere idee da far confluire nell’ideale seguito di “Hardwired... to Self-Destruct” del 2016, i Metallica sono tornati in studio insieme. Una storia condivisa oggi, 7 agosto, su Instagram dai Four Horsemen presenta un video che vede James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo presso il loro quartier generale a San Rafael, California.

Il filmato, con la data e l’orario riportati in alto a destra che segnano le 15:20 del 6 agosto 2020 (probabilmente quando in Italia era mezzanotte inoltrata del 7 agosto, considerando che la California è indietro di 9 ore rispetto al nostro Paese), riprende i componenti della band statunitense con indosso le mascherine - fatta accezione per Hetfield - intenti a suonare l’intro di "Creeping Death”, singolo incluso nel suo secondo album in studio, “Ride the Lightning”, del 1984. Ora non resta altro che aspettare e scoprire se i Metallica si sono riuniti in studio per provare in vista di un evento specifico o per lavorare, effettivamente, su un nuovo album.

A margine di una recente intervista rilasciata da Robert Trujillo al The Vinyl Guide Podcast, il bassista della band aveva raccontato: “Siamo tutti in uno spazio mentale buono, per la maggior parte, ed è su questo che ci stiamo concentrando: divertiamoci. È in parte per questo che mi sono procurato della nuova attrezzatura per registrare e sto raccogliendo idee e stiamo passando in rassegna le vibrazioni di ognuno di noi sul nuovo materiale”.

Il prossimo 28 agosto i Four Horsemen pubblicheranno l’album dal vivo “S&M²”, che testimonia i due concerti tenuti da Hetfield e soci alla Chase Center di San Francisco con la San Francisco Symphony il 6 e 8 settembre 2019. In attesa dell’uscita del cofanetto, tratto dagli show andati in scena per celebrare il ventesimo anniversario dei due spettacoli del 1999 che videro i Metallica esibirsi sul palco del Berkeley Community Theatre con l’orchestra diretta dal compianto Michael Kamen, la band ha condiviso alcune anticipazioni tratte dal box set di prossima uscita. Dopo i video live di “Nothing Else Matters” e “All Within My Hands”, il gruppo statunitense ha pubblicato la clip dell’esecuzione dal vivo di “Moth into Flame” con la San Francisco Symphony.