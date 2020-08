Metallica, una nuova anticipazione da 'S&M²’: ecco un video live con la San Francisco Symphony

Per celebrare il ventesimo anniversario dei due spettacoli del 1999 che videro i Metallica esibirsi sul palco del Berkeley Community Theatre con l’orchestra diretta dal compianto Michael Kamen, a settembre 2019 i Four Horsemen hanno tenuto due concerti alla Chase Center di San Francisco con la San Francisco Symphony. I due show di James Hetfield e soci del 6 e 8 settembre 2019, con l’orchestra diretta da Edwin Outwater, sono stati testimoniati dal film concerto “S&M²”, arrivato nei cinema lo scorso ottobre (qua la recensione). Come annunciato lo scorso luglio dalla band di “Kill 'Em All”, i due concerti diventano un box set, che arriverà sui mercati il prossimo 28 agosto. In attesa dell’uscita del cofanetto, i Metallica hanno condiviso alcune anticipazioni tratte dall’album “S&M²”. Dopo aver pubblicato i video live di “Nothing Else Matters” e “All Within My Hands”, il gruppo statunitense ha reso disponibile la clip che propone l’esecuzione dal vivo di “Moth into Flame” con la San Francisco Symphony.

Caricamento video in corso Link

Il brano “Moth into Flame” è tratto dall’album “Hardwired... to Self-Destruct” dei Metallica, pubblicato il 18 novembre 2016. Ecco il video che accompagna il secondo singolo estratto dal decimo album in studio di Hetfield e compagni:

Caricamento video in corso Link

Questi, invece, i video live di “Nothing Else Matters” e “All Within My Hands”, tratti da “S&M²”:

Caricamento video in corso Link