BTS: arriva nei cinema italiani ‘Break the Silence: The Movie’

Dal 10 al 13 settembre 2020 sarà disponibile alla visione nelle sale cinematografiche italiane il nuovo film dei BTS, “Break the Silence: The Movie”. Il lungometraggio della band sud coreana di prossima uscita, diretto da Park Jun-soo, è il quarto film degli alfieri del k-pop, dopo "Bring the Soul: The Movie”, che verrà riproposto in alcuni cinema selezionati di tutto il mondo solo il 28 agosto, il 29 agosto e il 30 agosto. In questa occasione gli spettatori avranno modo di scoprire anche alcune immagini in anteprima esclusiva di “Break the Silence: The Movie”.

“Break the Silence: The Movie” segue la band per tutto il corso del suo tour mondiale, “Love Yourself: Speak Yourself”, raccontando il dietro le quinte della tournée e condividendo storie personale dei sette componenti dei BTS.

"Siamo lieti di collaborare con Big Hit Entertainment per l'uscita di ‘Break the Silence: The Movie’, che offre ai fan un accesso straordinario sia al primo tour internazionale negli stadi che a tutti e sette membri dei BTS”, ha detto Marc Allenby, CEO di Trafalgar Releasing, in un comunicato stampa. Ha aggiunto: “Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla Army (acronimo di “Adorabile Representative MC for Youth” ossia l’esercito di fan dei BTS) al cinema per la quarta volta per questa imperdibile esperienza sul grande schermo dei BTS ".

Le prevendite dei biglietti per ‘Break the Silence: The Movie’ si apriranno il prossimo 13 agosto sul sito ufficiale del film (www.BTSincinemas.com). L’elenco delle sale presso il quale il film sarà proiettato sarà reso disponibile a breve su www.nexodigital.it. I biglietti per la riedizione di “Bring the Soul: The Movie” saranno disponibile dal 18 agosto.

I BTS hanno pubblicato il loro ultimo album, “Map of the Soul: 7” (leggi qui la nostra recensione), lo scorso 21 febbraio, anticipato dal singolo “Black Swan” e seguito dalla versione in lingua giapponese del disco, “Map of the Soul: 7 - The Journey”. Il prossimo 21 agosto la band coreana presenterà il suo nuovo singolo, “Dynamite”.