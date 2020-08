BTS, il titolo del nuovo singolo è "Dynamite"

La k-pop band dei BTS ha comunicato, a mezzo social network, il titolo del suo prossimo singolo in lingua inglese in uscita il prossimo 21 agosto, “Dynamite”.

Solo una settimana fa i BTS avevano rivelato di avere un nuovo singolo in arrivo per i fan con queste parole: "Stiamo preparando un album per la seconda metà di quest'anno, ma abbiamo deciso di pubblicare un singolo perché volevamo raggiungere i nostri fan il prima possibile. A causa del COVID-19, le persone in tutto il mondo hanno attraversato momenti difficili e volevamo condividere un po' di energia positiva con i nostri fan".

Hanno anche comunicato che la canzone sembrava perfetta in inglese: "Quando abbiamo ascoltato e registrato la canzone per la prima volta, eravamo pieni di energia e il nostro spirito si è sollevato. Non vediamo l'ora di condividere questa canzone e divertirci insieme."