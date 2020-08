Blink-182: ecco la canzone sulla quarantena. Ascolta la nuova ‘Quarantine’

Come promesso da Travis Barker lo scorso mese di maggio, il quale aveva rivelato che la band californiana avrebbe presto presentato una nuova canzone ispirata alla quarantena imposta dal Coronavirus, oggi - 7 agosto - i Blink-182 hanno pubblicato il nuovo brano dal titolo “Quarantine”.

“Quarantine, no not for me/ I thought that things were fucked up in 2019 / Fuck quarantine”, canta Mark Hoppus nella nuova canzone, il cui testo è disponibile nella didascalia che accompagna il video riportato di seguito.

L’ultimo album pubblicato da Mark Hoppus e Travis Barker insieme a Matt Skiba - tra le fila del gruppo dopo che Tom DeLonge ha lasciato i Blink-182 - è “Nine” (leggi qui la nostra recensione), uscito il 20 settembre 2019.