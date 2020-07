AC/DC, i 40 anni di "Back in black": domani una celebrazione in grande stile...

“AC/DC Back in Black 40th Anniversary: A Virtual Celebration”, un evento organizzato da Consequence of Sound, si terrà domani sera, venerdì 24 luglio, alle 23 ora italiana.

Condotto dal chitarrista Jared James Nichols, l'evento sarà trasmesso in streaming sulle piattaforme social del sito statunitense, e presenterà testimonianze, esibizioni e tutorial da personaggi come Slash, Juanes, Dee Snider, William DuVall degli Alice in Chains, Orianthi, e membri di Cage the Elephant, Trivium, Anthrax, Maná, Airbourne, Beartooth, Refused, Lamb of God, GWAR, The Runaways, e altri.

Domani in un'altra notizia apriremo la finestra per assistere alla serata.

Sabato 25, invece, Rockol pubblicherà uno speciale sull'album degli AC/DC.