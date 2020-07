Tina Turner, ecco il remix di ‘What's Love Got To Do With It?’ con Kygo: video

Come annunciato da Kygo nei giorni scorsi, attraverso un post pubblicato sui social, oggi - 17 luglio - è uscito il remix di "What's Love Got To Do With It” di Tina Turner. La nuova versione del brano, scritto da Terry Britten e Graham Lyle e originariamente pubblicato nell’album della diva americana "Private Dancer" del 1984, è stato realizzato in collaborazione con il dj e produttore norvegese. Il remix della canzone è accompagnato da un video, diretto da Sarah Bahbah e riportato di seguito.

“Non potrei essere più entusiasta di collaborare con Tina Turner, che è un’icona e sono cresciuto ascoltandola”, ha fatto sapere Kygo in una dichiarazione ripresa dalla rivista statunitense Rolling Stone. Il dj e produttore norvegese - già firma di remix di brani di, tra gli altri, Ed Sheeran e Whitney Houston - ha poi fatto sapere: “‘What's Love Got To Do With It’ è una delle mie canzoni preferite di tutti i tempi, avere la possibilità di rifarla è stato un momento molto speciale nella mia carriera. Adoro lavorare con voci senza tempo e sebbene sia difficile preservare elementi della traccia originale e aggiungere il mio tocco personale, sono molto contento del risultato finale”.

Ecco, invece, "What's Love Got To Do With It", brano che nel 1985 ha vinto tre Grammy Awards nelle categorie Record of the Year, Song of the Year e Best Female Pop Vocal Performance: