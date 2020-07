Arcade Fire, arriva a settembre il nuovo album di Jeremy Gara

Jeremy Gara, il percussionista degli Arcade Fire, la band canadese simbolo dell'indie rock degli Anni Duemila, torna con un nuovo album solista a distanza di quattro anni dall'esordio com "Limn". Il batterista ha annunciato l'uscita di "Passerine finale", secondo tassello della sua carriera da artista principale parallela a quella degli Arcade Fire: il disco, frutto di tre anni di lavorazione, uscirà l'11 settembre (mentre gli Arcade Fire continuano a lavorare al nuovo album, ideale successore di "Everything now" del 2017, come annunciato dal frontman Win Butler lo scorso aprile). Un'anticipazione è stata già diffusa in rete: è "wraith", che potete ascoltare di seguito - più sotto la copertina e la tracklist di "Passerine finale"

01. in, final note

02. L_06

03. Kelpie

04. ice towers

05. watching you

06. CDMX

07. Passerine Finale

08. wraith