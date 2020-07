Ennio Morricone: il Maestro nelle note di Metallica, Bruce Springsteen, Roger Waters e altri

Era il 2007 quando un dream team di artisti composto da - tra gli altri - giganti del rock come Metallica, Bruce Springsteen e Roger Waters e big del pop come Celine Dion, Quincy Jones e il "nostro" Ennio Morricone unirono le forze per l'album tributo "We All Love Ennio Morricone", omaggio in musica al grande compositore capitolino scomparso oggi a Roma all'età di 91 anni. Nel disco sono raccolti sia contributi originali - come quello di Waters, che collaborò con Morricone alla colonna sonora di "La leggenda del pianista sull'oceano" del 1998 - che riletture registrate ex novo, come quelle del tema di "C'era una volta il West" (firmato da Bruce Springsteen) e di "The Ecstasy of Gold", suite dalla colonna di "Il buono, il brutto, il cattivo" molto frequentata dai Metallica dal vivo, senza contare l'operazione ad hoc che ha visto Quincy Jones scritturare Alan e Marilyn Bergman per scrivere un testo - "I Knew I Loved You" - da fare cantare a Celine Dion sulle note di "Deborah's Theme" da "C'era una volta in America". Ecco, di seguito, le tracce dell'album. Buon ascolto!