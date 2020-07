Tekashi 6ix9ine canta in spagnolo nella nuova ‘Yaya’: video

Lo aveva annunciato lo stesso rapper statunitense, attraverso una clip condivisa su Instagram lo scorso 27 giugno e ora non più disponibile, che Tekashi 6ix9ine avrebbe presentato una nuova canzone e un nuovo video musicale questa settimana. Ieri, 3 luglio, è infatti arrivato il nuovo singolo di Daniel Hernandez - questo il nome all’anagrafe del rapper.

“Yaya” è il titolo del nuovo brano di Tekashi 6ix9ine, che per la sua più recente canzone ha scelto di rappare e cantare interamente in lingua spagnola, accompagnato dal video - riportato di seguito - che vede il rapper ballare e interagire con numerose donne in bikini.

Tekashi 6ix9ine, dopo che gli è stato concesso di scontare il resto della sua pena presso la propria abitazione - a seguito della decisione di diversi stati americani di rilasciare alcune categorie di detenuti per prevenire la diffusione del Covid-19 nelle carceri -, ha pubblicato lo scorso mese di maggio “Gooba”, il cui video è stato il più visto di sempre su YouTube del genere Hip Hop nelle prime 24 ore dalla sua pubblicazione. Alla prima canzone del rapper pubblicata dopo che Daniel Hernandez è stato rilasciato dal carcere, ha fatto seguito il singolo “Trollz” con Nicki Minaj, uscito lo scorso 12 giugno e che ha raggiunto la vetta della classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti.