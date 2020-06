Tekashi 6ix9ine conquista il primo posto in classifica con "Trollz"

La vita a volte sa essere molto bizzarra. Non molto tempo fa Tekashi 6ix9ine rischiava l'ergastolo, oggi non solo è un uomo libero ma ha anche una canzone – ed è la prima volta per lui - in vetta alla classifica di vendita dei singoli negli Stati Uniti. Il brano in questione è "Trollz", frutto della recente collaborazione del rapper di New York con Nicki Minaj.

"Trollz" è il secondo singolo pubblicato da 6ix9ine da quando è stato rilasciato dalla prigione lo scorso mese di aprile. Il primo, “Gooba”, venne pubblicato il mese scorso e debuttò alla terza posizione della classifica. Il video di “Trollz”, come quello di “Gooba”, è stato girato a casa. In entrambi i video mette in bella mostra il braccialetto di tracciamento alla caviglia.

"Trollz" è la seconda collaborazione di successo tra la femcee originaria di Trinidad e il rapper. Il precedente singolo "Fefe", due anni fa, raggiunse anch'esso la posizione numero tre in classifica.