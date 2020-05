Tekashi 6ix9ine, la prima canzone fuori dal carcere: ascolta ‘GOOBA’

Primo singolo per Tekashi 6ix9ine, al secolo Daniel Hernandez, da quando al rapper newyorkese è stato concesso, come a molti altri detenuti delle carceri statunitensi, di scontare il resto della sua pena in casa per prevenire la diffusione del Coronavirus tra i detenuti, una misura prevista soltanto per alcune categorie di carcerati. Ed è proprio nel cortile della sua abitazione, dove 6ix9ine rimarrà agli arresti domiciliari per gli ultimi quattro mesi che gli restano da scontare per l’accusa di tentato omicidio e traffico d’armi e di droga, che il rapper – scrive il magazine statunitense Consequence of Sound citando la testata di gossip TMZ - ha filmato la clip che accompagna la sua nuova canzone, “GOOBA”. Potete ascoltarla qui:

Caricamento video in corso Link

Il singolo è il primo di questo 2020 del rapper, che ha all’attivo il solo esordio discografico “Dummy Boy”, uscito nel novembre 2018, e il mixtape dell’anno precedente “Day69”.

Nei mesi scorsi TMZ aveva reso noti alcuni dettagli riguardanti la pena di Tekashi 6ix9ine, facendo sapere che una volta uscito di prigione il rapper avrebbe dovuto tanto continuare a collaborare con la giustizia quanto rendersi disponibile a seguire un programma a tutela della sua salute mentale.