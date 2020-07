Lemmy sugli AC/DC: ‘Era ovvio che sarebbero diventati dei giganti’. Riaffiora un’intervista inedita

Grazie al podcast AC/DC: Beyond The Thunder, che potete ascoltare per intero su beyondthethunder.com, è emersa una vecchia intervista a Lemmy, risalente al 2015 nella quale il leader e bassista dei Motörhead venuto a mancare nel dicembre 2015 ricorda alcune band del passato – o perlomeno, che nel passato collocano il loro maggiore momento di gloria – e con esse la sua ammirazione per loro. Ian Fraser Kilmister ha riportato, ad esempio, alla memoria la prima volta che il musicista ha visto dal vivo, a Londra, come roadie di Jimi Hendrix, la band australiana, all’epoca capitanata da Bon Scott. “Sono andato a vederli al pub – ho visto anche i Sex Pistols là – The Nashville di West Kensington. Ora si chiama Famous 3 Kings. Era un gran posto e tutti suonavano là”. Racconta ancora Lemmy: “Arrivavano dall’Australia per un tour e Bon Scott ha fatto il giro del locale con Angus Young sulle spalle. Era ovvio che sarebbero diventati dei giganti”. Spiega ancora il già frontman dei Motörhead: “Gli AC/DC sono una band rock’n’roll, sono come noi. Non suoniamo metal e gli AC/DC non suonano metal. I Deep Purple non suonano metal. È stato interpretato in questo modo ma questo era prima che esistesse il termine heavy metal. Non è molto heavy metal, è il mio tipo di musica”.

Nelle scorse settimane è stato annunciato l’inizio dei lavori a un biopic dedicato a Lemmy e diretto dal regista già dietro al documentario sulla sua figura uscito nel 2010 "Lemmy: 49% Motherf**ker, 51% Son of a Bitch", Greg Olliver. I produttori esecutivi del progetto sono il manager dei Motörhead Todd Singerman e Steffan Chirazi. La pellicola, come già riferito da Rockol, si concentrerà sul periodo precedente alla nascita del trio al quale Lemmy lega il suo nome.

Kilmister è venuto a mancare pochi giorni dopo il suo settantesimo compleanno, il 28 dicembre 2015, nella sua casa di Los Angeles. Il musicista soffriva di cancro alla prostata, aritmia e di insufficienza cardiaca congestizia. Le sue ceneri si trovano nel Forest Lawn Memorial Park, Hollywood Hills, in California.