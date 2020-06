Lemmy (Motorhead), in preparazione un film sulla sua vita

Greg Olliver sarà il regista di un film sulla vita di Lemmy Kilmister, il leggendario frontman dei Motorhead, che racconterà la vita del cantante e bassista fino a prima della fondazione del celebre trio attivo fra il 1977 e il 2015 - anno della scomparsa di Lemmy causata da un tumore alla prostata. Olliver ha già diretto nel 2010 il documentario "Lemmy: 49% Motherf**ker, 51% Son of a Bitch" (se non vi disturbano i sottotitoli in spagnolo

- dura poco meno di due ore)Produttore esecutivo sarà Todd Singerman, il manager dei Motorhead, con Steffan Chirazi. Il film ripercorrerà gli inizi di Lemmy cpme roadie di Jimi Hendrix e la sua militanza negli Hawkwind, fino all'attività con Phil "Wizzo" Campbell e Mickey Dee.

Il regista sta scrivendo la sceneggiatura con Medeni Griffiths, e ha detto che la ricerca del protagonista è ancora in corso.

Oltre che nell'autobiografia "White line fever", la vita di Lemmy Kilmister è stata raccontata anche dal giornalista Mick Wall nel libro "The ace of spades".