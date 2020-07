Le brevi di oggi, 1 luglio: Elliott Smith, Ellie Goulding, Il Pagante, Jordan Groggs, Shiva, Carl Brave

Dopo “Spigoli”, con Mara Sattei e Tha Supreme, Carl Brave è tornato con un nuovo singolo, “Fratellì”, che tratta il tema della tossicodipendenza. Eccolo:

Caricamento video in corso Link

Carl Brave, classe 1989, al secolo Carlo Luigi Coraggio, dal punto di vista discografico ha all’attivo “Notti brave” (2018) e l’album collaborativo con Franco126 “Polaroid”.

**************

L’etichetta Kill Rock Stars ha messo a disposizione una versione dal vivo, registrata a Portland nel settembre 1994, mai pubblicata fino a questo momento, di “Some Song” di Elliott Smith: il brano del compianto cantautore statunitense fa parte dell’album postumo “Live at Umbra Penumbra”, in uscita il prossimo 28 agosto. Questa versione di “Some Song”, uscita come lato B del singolo “Needle in the Hay” nel 1995, è a oggi la più antica incisione di una performance solista di Steven Paul "Elliott" Smith. Potete ascoltarla qui:

Caricamento video in corso Link

**************

Nuovo singolo per Ellie Goulding, che ha pubblicato oggi la sua “Slow Grenade”, realizzata in collaborazione con LAUV, dal nuovo album “Brightest Blue”, in uscita il 17 luglio. Il cantautore e produttore, al secolo Ari Staprans Leff, non è il solo ospite del progetto della Goulding, che ha coinvolto anche, ad esempio, Diplo e Swae Lee. Nel disco è presente anche un contributo postumo di Juice WRLD.

Caricamento video in corso Link

**************

È disponibile da oggi all’ascolto, sulle piattaforme digitali, il nuovo brano de Il Pagante, “Portofino”, prodotto da Merk & Kremont. La canzone è presentata nella nota stampa che ne annuncia la diffusione come “un inno ironico alla dolce vita italiana e a uno dei luoghi più iconici e straordinari del nostro Paese: Portofino”. Nel settembre 2019 il trio composto da Roberta Branchini, Federica Napoli ed Eddy Veerus che sta dietro al nome de Il Pagante ha pubblicato l’album "Paninaro 2.0".

Caricamento video in corso Link

**************

Il rapper Jordan Groggs è venuto a mancare all’età di 32 anni. A confermare la morte del già componente del trio hip-hop Injury Reserve, noto come Stepa J. Groggs, è stata la stessa band, che via social ha ricordato il compianto MC, lanciando anche una campagna di crowdfunding suGoFundMe per sostenere la famiglia di Groggs, la compagna Anna e i loro quattro figli.

**************

È approdata sulle piattaforme digitali la versione ufficiale di “Take 1” di Shiva, brano che il rapper di Legnano aveva per la prima volta presentato al pubblico circa un anno fa nella forma di un freestyle pubblicato su YouTube. Di recente il rapper di “Auto blu” ha diffuso due versioni remixate della sua hit, “Auto Blu (Some Say)” feat. Nea e “Auto Blu – Remix” feat. Ardian Bujupi.