Kamasi Washington alla guida di questa nuova superband

Kamasi Washington, Terace Martin, Robert Glasper e 9th Wonder: è puro black power il supergruppo dei Dinner Party, nato dall'unione tra i quattro musicisti. Il sassofonista, il produttore di Kendrick Lamar, Snoop Dogg e Stevie Wonder, il pianista vincitore di un Grammy Ward nel 2012 con "Black radio" e il beatmaker già al servizio di Mary J. Blige, Jay-Z e Destiny's Child hanno annunciato la nascita del loro progetto congiunto con il singolo "Freeze tag". Anticipa l'omonimo album in uscita il 10 giugno:

