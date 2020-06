I Pearl Jam suonano per la prima volta dal vivo "Dance of the Clairvoyants". Video

Nella notte italiana si è tenuto, dal vivo, ma in streaming, il 'All In WA: A Concert for COVID-19 Relief'. L'evento ha regalato, tra le altre cose, la prima esibizione dal vivo dei Pearl Jam di "Dance of the Clairvoyants", il primo singolo tratto dall'ultimo album della band di Seattle “Gigaton” (leggi qui la nostra recensione), pubblicato lo scorso mese di marzo.

I membri dei Pearl Jam, supportati dall'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer, si sono esibiti ognuno da casa sua rispettosi della distanza sociale che segna questo nostro ultimo periodo storico. Nel video si possono vedere ballare anche le figlie e la moglie del frontman del gruppo Eddie Vedder.

'All In WA: A Concert for COVID-19 Relief', oltre ai Pearl Jam ha visto la partecipazione di Sleater-Kinney, Macklemore, Ben Gibbard, Brandi Carlile, Dave Matthews, Sir Mix-a-Lot e altri ancora. I proventi generati dal live sono destinati al 'All in WA', fondo a supporto del soccorso nell'ambito del COVID-19 nello stato di Washington. L'evento è disponibile in streaming su Amazon Prime.